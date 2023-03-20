شكرا لقرائتكم خبر تكثيف الخدمات الإسعافية خلال التراويح والتهجد بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنة تكثيف الخدمات الإسعافية يوميا خلال صلاة التراويح والتهجد بالمسجد النبوي، يباشر 1600 كادر اليوم تنفيذ الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في رمضان عبر 39 مركزا إسعافيا تتوزع في أرجاء المنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزائري المسجد النبوي الشريف، وعبر الطرق المؤدية للمدينة المنورة، وتستمر حتى الخامس من شوال.

وبين أن الخطة تشمل تشغيل 4 عنايات طبية متقدمة في ساحات المسجد النبوي خلال أوقات الذروة، وتغطية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والطرق المؤدية لها باقي أوقات اليوم، عبر 39 مركزا إسعافيا، يتبع لها 62 فرقة إسعافية مدعمة بأحدث التجهيزات الآلية، منها 8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة، إضافة إلى تقديم خدمة الإسعاف الجوي.

وأفاد أن الخطة يقوم على تنفيذها 600 كادر رسمي إلى جانب 1000 متطوع ومتطوعة سيشاركون في تنفيذ أعمال خطة الهيئة خلال الشهر الفضيل من خلال التواجد في المسجد النبوي، والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته على مدار الساعة، بعد استكمال برنامج تدريبهم وتأهيليهم قبل بدء موسم العمرة.

وأشار مدير هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أن الخطة تشمل تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يوميا خلال صلاة التراويح والتهجد، ومضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة, مضيفا أن هذا العام سيشهد زيادة القوة التشغيلية للفرق الإسعافية بالمسجد النبوي، والساحات المحيطة به بما يتوافق مع زيادة أعداد المصلين.

وأبان الزهراني أن 55 كادرا سيتولون الجانب التشغيلي للخطة من خلال عملهم في غرفة القيادة والتحكم بالاعتماد على الأنظمة التقنية للهيئة بدءا بتلقي البلاغ عبر الاتصال على الرقم الموحد 997 أو بواسطة تطبيق «أسعفني» الذي يدعم 9 لغات.

ملامح الخطة التشغيلية للهلال الأحمر:

1600 كادر عبر 39 مركزا إسعافيا

تستمر حتى الخامس من شهر شوال المقبل.

4 عنايات طبية متقدمة بساحات المسجد النبوي.

62 فرقة إسعافية مدعمة بأحدث التجهيزات الآلية.

8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة.

تقديم خدمة الإسعاف الجوي.