تنفيذ شبكات الصرف في 5 أحياء جنوب جدة

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وأوضحت أن المشروع يهدف لإيصال خدمة الصرف الصحي إلى أحياء (الجوهرة، والروابي، والفاروق، والشفا، وحي الأمير عبدالمجيد) بمحافظة جدة، حيث تضمن المشروع تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 7,061 مترا طوليا، إضافة إلى تنفيذ 2,043 توصيلة منزلية، لخدمة أكثر من 39.000 مستفيد جديد من سكان تلك الأحياء.
وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر في تنفيذ مشروعات الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، تحقيقا لتطلعات رؤية السعودية 2030.
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