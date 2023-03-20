تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر بالطائف

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واشتملت الفعالية التي تنفذ على مدى 3 أيام، على توقيع مذكرة تعاون بين المركز وجمعية الطائف الخضراء؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر في محافظة الطائف، ورفع الوعي البيئي لجميع أطياف المجتمع، سعيا إلى تحقيق الاستدامة البيئية؛ بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشارك في الفعالية نخبة من المختصين الدوليين، والخبراء المحليين في مجال الغابات من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالسعودية، وعدد من الجامعات السعودية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وسلط المشاركون الضوء على عدد من المحاور، أهمها: أثر الغابات على صحة الإنسان والبيئة، وواقع بيئة الغابات وطرق مراقبتها وحمايتها للمحافظة عليها، ودور المجتمعات المحلية في تأهيل الغابات، إضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تنمية الغابات وبناء القدرات.
ويأتي احتفال المركز باليوم الدولي للغابات انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي تحتلها الغابات في الحفاظ على حياة الإنسان، حيث تسهم في الحد من التغير المناخي من خلال كفاءتها العالية في تخزين الكربون.
مركز الغطاء النباتي
- يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها
- تأهيل المتدهور منها والكشف عن التعديات عليها
- مكافحة الاحتطاب
- الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات
- تعزيز التنمية البيئية المستدامة
- تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء
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