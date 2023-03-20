إعادة سفلتة صواري جدة

وبلغت نسبة الإنجاز العام للطرق 100%، ويعتبر حي الصواري بجدة من الأحياء التي اتخذت موقعًا مميزًا في الشمال ويجاور عدد من الأحياء السكنية الراقية حيث يقع حي طيبة شرقًا، وحي الفردوس من الناحية الجنوبية بالإضافة إلى كل من الياقوت والزمرد غربًا، كما يقع على أحد أهم الطرق الرئيسية في المنطقة منها طريق الملك سعود وطريق الأمير عبد المجيد.
وبلغ طول الشوارع المسفلتة والتي تم الانتهاء منها لطول 18.5 كم والعرض 15-32م وعدد الشوارع التي تم إعادة سفلتتها 53 شارع، وشملت أعمال الإسفلت 25.400م3، أما حجم تكسير الإسفلت القديم فبلغ 200.000 م2 وتضمنت أعمال الطريق 110.000م3 ردميات، أما التسوية والنظافة فشملت 60.000 م2.
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