734 جولة صحية بحائل

وجرى خلال هذه الجولات رصد 68 مخالفة منها 52 مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و12 مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية، و4 مخالفات أُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
كما نفذت إدارة الالتزام 85 جولة للمستشفيات و183 جولة على المجمعات الطبية الخاصة، و 4 جولات على المختبرات، و441 جولة على الصيدليات، و11 جولة على مراكز النظارات، و4 جولات على مراكز العلاج الطبيعي.
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