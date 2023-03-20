734 جولة صحية بحائل

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام 734 جولة رقابية خلال شهر فبراير من هذا العام 2023، شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة، والصيدليات، والمختبرات، ومراكز العلاج الطبيعي، ومحال النظارات.

وجرى خلال هذه الجولات رصد 68 مخالفة منها 52 مخالفة أُحيلت ‏إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات ‏الصحية الخاصة، و12 ‏مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات ‏مزاولة المهن الصحية، و4 مخالفات أُحيلت ‏إلى ‏النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

كما نفذت إدارة الالتزام 85 جولة للمستشفيات و183 جولة على المجمعات الطبية الخاصة، و 4 جولات على المختبرات، و441 جولة على الصيدليات، و11 جولة على مراكز النظارات، و4 جولات على مراكز العلاج الطبيعي.