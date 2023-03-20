السعودية اليوم / ختام فعاليات التدريب المشترك (SOF02) بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية



القاهرة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

اختتمت اليوم في القاهرة فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (SOF02)، بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان له، أن التدريب اشتمل على اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية، وكذلك إجراءات مجابهة العبوات الناسفة المرتجلة، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والإسعافات الأولية لدواعي إنقاذ الحياة.

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22:37ت م

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