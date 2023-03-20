السعودية اليوم / ملتقى القلب الوطني الثاني بالمملكة يختتمُ أعمالَه



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

اُختتمت - اليوم- أعمالُ ملتقى القلب الوطني الثاني بالمملكة، الذي نظَّمه المجلس الصحي السعودي - ممثلاً بالمركز الوطني للقلب- تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

واستعرض الملتقى عددًا من الموضوعات التي تتعلق بأمراض القلب والرعاية القلبية الافتراضية والتوجهات المستقبلية لتطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة.

وحظي الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين في مجال القلب من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة، إلى جانب إقامة ورش عمل و 47 جلسة علمية قدمها أكثر من 55 متحدثًا.

وقد تناول الملتقى العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بمجال القلب منها: تحسين مسار الرعاية الصحية القلبية، والرعاية الصحية القلبية المبنية على القيمة، والتدخلات المحدودة الحديثة في مجال جراحات القلب، وكذلك الرعاية القلبية الافتراضية بمستشفى صحة الافتراضي (التعليم الطبي عن طريق النقل الحي المباشر للحالات الجراحية)، بالإضافة إلى تحديات شركات التوريد والأدوية في مجال القلب والأوعية الدموية خلال رحلة التحول الصحي بالمملكة.

كما جرى - خلال الملتقى- نقل مباشر لإجراء عملية تغيير الصِمَام الأورطي عن طريق القسطرة من مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك، بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي.

يُذكر أن ملتقى القلب الوطني الثاني بالمملكة شهد توقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الصحي السعودي - ممثلاً بالمركز الوطني للقلب- وعددٍ من الجهات لتطوير خدمات الرعاية القلبية بالمملكة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب يمثله عددٌ من الجهات والشركات الراعية للملتقى من القطاع الخاص.

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22:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.