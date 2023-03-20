بدون خجل .. هيفاء وهبي تباعد بين فخذيها وهى جالسة فظهرت منطقتها الحساسة دون ان تشعر

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تباعد بين فخذيها وهى جالسة فظهرت منطقتها الحساسة دون ان تشعر ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.

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ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع إنستجرام صورتين لإطلالتها الجديدةوظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .

يشار إلى أن هيفاء وهبي، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. .



