شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط توقع عقوبة على جارسيا بسبب مباراة أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام مدرب النصر رودي جارسيا بدفع غرامة مالية قدرها 37،500 ألف ريال لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية خلال مواجهة أبها، في مخالفة تعد الثالثة من نوعها للمدرب.

وقال بيان لجنة الانضباط والأخلاق: "عدم إلتزام مدرب نادي النصر رودي جارسيا بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة".

وتابع: "وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (263/ل ض/2023) بتاريخ 13/02/2023م ومنطوق القرار رقم (276ل ض/2023) بتاريخ 23/02/2023م ومنطوق القرار رقم (301/ل ض/2023) بتاريخ 12/03/2023م فتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الثالثة وفقًا للمادة (40) من لائحة الانضباط والاخلاق".

وأضاف البيان: "أولًا: ثبوت مخالفة مدرب نادي النصر/ الفرنسي رودي جارسيا للمادة (71-1) من لائحة الانضباط والأخلاق".

ثانيًا: "إلزام مدرب نادي النصر/ رودي جارسيا بدفع غرامة مالية قدرها (37،500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثًا: قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق".