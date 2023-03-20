السعودية اليوم / وزارة الداخلية تعقدُ اجتماعَها السنويَّ الختاميَّ للجان السلامة المرورية



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

عقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية

// انتهى //

21:50ت م

0235



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسعقدت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي الختامي للجان السلامة المرورية، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، والأمن العام، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.وناقش المجتمعون أعمال الجهات المشاركة، والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح الممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.// انتهى //21:50ت م0235

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