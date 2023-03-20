السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد مشاهد لحركة الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة استعدادًا لشهر رمضان



المدينة المنورة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وتشهد الأسواق إقبالًا مُتزايدًا من المواطنين والمُقيمين الذين يحرصون على شراء احتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم، وسط اضطلاع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بمختلف مهامها؛ تيسيرًا على الجميع، وكذلك لرصد المخالفات والتأكد من تقيّد نقاط البيع بالأنظمة والتعليمات المقرّرة.

ووثقت عدسة "واس" جانبًا من وفرة جميع المنتجات الغذائية - ولله الحمد- مع حركة تسوق تشهدها الأسواق بالمنطقة، حيث يعمل مختلف المراكز التجارية ومحال التموينات على مدار الساعة وتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية.

// انتهى //

20:25ت م

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المدينة المنورة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" حركة الشراء في الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة، بالإضافة للسوق المركزي للفواكه والخضار؛ استعدادًا لدخول شهر رمضان المُبارك.وتشهد الأسواق إقبالًا مُتزايدًا من المواطنين والمُقيمين الذين يحرصون على شراء احتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم، وسط اضطلاع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بمختلف مهامها؛ تيسيرًا على الجميع، وكذلك لرصد المخالفات والتأكد من تقيّد نقاط البيع بالأنظمة والتعليمات المقرّرة.ووثقت عدسة "واس" جانبًا من وفرة جميع المنتجات الغذائية - ولله الحمد- مع حركة تسوق تشهدها الأسواق بالمنطقة، حيث يعمل مختلف المراكز التجارية ومحال التموينات على مدار الساعة وتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية.// انتهى //20:25ت م0222

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