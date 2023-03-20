شكرا لقرائتكم خبر عن على خطي رونالدو..هازارد يقترب من الدوري السعودي عبر بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم البلجيكي أيدين هازارد لاعب ريال مدريد، دخل بؤرة إهتمامات اتحاد جدة السعودي،يأتي ذلك على غرار عدم مشاركة اللاعب مع الفريق المدريدي بصورة مستمرة فى الموسم الحالي.

وأضافت التقارير، أن عدم إهتمام أنشيلوتي بهازارد فى ريال مدريد، وعدم منحه الفرصة فى المواجهات القوية، يقرب الاتحاد من خطف اللاعب فى المريكاتو الصيفي القادم.

فعلى الرغم من تذبذب مستوي اللاعب، وعدم تقديمه للإضافة الحقيقية منذ إنضمامه إلى ريال مدريد، إلا أن مسئولي العميد يراهنون على نجاح اللاعب حال إتمام هذا الإنتقال، خاصة أن هازارد اسما كبيرا فى الساحة الأوروبية.



موقف هازارد من العرض السعودي

ويلقي العرض السعودي من الاتحاد على إعجاب هازارد بصورة كبيرة، بعدما تأزمت مشاركاته فى ريال مدريد، كما أن ثقته مع جماهير الميرنجي أنعدمت تمامًا، خاصة أن اللاعب وعد الجماهير بالتألق فى الكثير من الفترات ولكن دون أي نتيجة إيجابية على أرض الواقع.



ريال مدريد يوافق على رحيل اللاعب

وأكدت بعض المصادر داخل مدريد، أنه فى حالة تلقي عرضا ضخما وأكثر جدية من الاتحاد بشكل رسمي فى الفترة القادمة، فإن الفريق قد لا يمانع رحيل هازارد، فى ظل عودة دياز المتوقعة فى نهاية الموسم.