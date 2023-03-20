شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الاتحاد السعودي لتوقيق بطولات الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع خطة جديد فيما يخص مشروع توثيق بطولات الأندية، التي كان قد قام بالإعلان عنها في وقت سابق من أجل تحديد كافة الألقاب التي حققها كل ناد على مدار تاريخ كرة القدم السعودية.

ومن جانبه، قام الاتحاد السعودي بمنح فرصة لكافة الأندية لإرسال المستندات من أجل دعم المشروع وذلك على هامش الاجتماع التأسيسي الذي تم عقده بالرياض.

كواليس اجتماع الاتحاد السعودي لتوثيق بطولات الأندية

وشهد الاجتماع وضع المهام التي سيقوم بها ممثلي الأندية وفريق العمل كما تم الاتفاق على العدد الذي سيتكون منه فريق العمل وهم 11 عضوا، يتم ترشيحهم عن طريق الأندية في مدة أقصاها 15 أبريل 2023 على أن يتم استمرار التوثيق لمدة عام واحد، ليكون الاجتماع الثاني في مايو المقبل.

كما شهد الاجتماع طرح فكرة توثيق الأسماء والألقاب الخاصة بالأندية مثل الزعيم والعالمي والعميد بالإضافة إلى توثيق ألقاب الأندية على صعيد فئتي الشباب والناشئين.