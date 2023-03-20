ويسلِّط المعرض الضوء على (450) عملًا لـ (486) طالبة من طالبات السنة الأولى، من خلال عرض تجربة المشروع الجماعي لمقرر (الرسم المفاهيمي)، وأعمال طالبات مقرر التكوين (المشروع النهائي للمقرر)، وإبداعات الطالبات في مشروع التكوين ثلاثي الأبعاد من خلال الخامات الورقية الملونة، والتكوين بالخامات على السطح الفني (تجربة تكوين الكولاج).
ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى يوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 2 ظهرًا (للنساء)، ومن الساعة 7 إلى 9 مساء (دعوة عامة).
ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وتأهيل ودعم الطالبات، للمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.
وللاطلاع على معارض كلية التصاميم والفنون يمكن زيارة الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر معرض إبداعات السنة الأولى في جامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.