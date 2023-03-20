معرض إبداعات السنة الأولى في جامعة الأميرة نورة

افتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الاثنين 20 مارس 2023م، معرض " إبداعات السنة الأولى "؛ لعرض أعمال وتجارب طالبات قسم الفنون البصرية في مجال الرسم والتكوين على مدار فصلين دراسيين، وذلك في مقر كلية التصاميم والفنون بالجامعة.

ويسلِّط المعرض الضوء على (450) عملًا لـ (486) طالبة من طالبات السنة الأولى، من خلال عرض تجربة المشروع الجماعي لمقرر (الرسم المفاهيمي)، وأعمال طالبات مقرر التكوين (المشروع النهائي للمقرر)، وإبداعات الطالبات في مشروع التكوين ثلاثي الأبعاد من خلال الخامات الورقية الملونة، والتكوين بالخامات على السطح الفني (تجربة تكوين الكولاج).

ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى يوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 2 ظهرًا (للنساء)، ومن الساعة 7 إلى 9 مساء (دعوة عامة).

ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وتأهيل ودعم الطالبات، للمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.

وللاطلاع على معارض كلية التصاميم والفنون يمكن زيارة الرابط .