استمرار مشروع ربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة

تواصل منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن سعيها لتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، الذي يبلغ طوله 170 كم، حيث يهدف المشروع للإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، واختصار المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالي 280 كم.

وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربعة مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% والتي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغت 68%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 45 % وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 52 % التي يبلغ طولها 33 كما يتم استكمال التقاطع والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%.

كما عمل قطاع الطرق على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها وببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والمساهمة في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.