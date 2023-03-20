السعودية اليوم / المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق النسخة الجديدة من بوابته الإلكترونية



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات النسخة الجديدة من بوابته الإلكترونية بهدف تحسين تجربة المستفيد وتعزيز الخدمة المقدمة للأجهزة الحكومية.

وتحتوي البوابة الجديدة على عدد من الخدمات المبتكرة تشمل إمكانية استعراض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتيح البوابة لمرتاديها الاطلاع على أعداد جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية للدولة) والبحث داخل كل عدد، وأدلة ترميز الأجهزة الحكومية وفروعها وترميز المناطق والمحافظات والمراكز الإدارية، إضافةً إلى تقديم خدمات الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوثائق مثل الأدلة والمعايير الوثائقية، وأعداد مجلة "دراسات الوثائق" الصادرة عن المركز والتي تضم دراسات علمية محكمة.

وتضم البوابة الجديدة الإرشادات والتعليمات والنماذج التي تساعد الأجهزة الحكومية في إنجاز أعمالها الوثائقية، ويمكن الوصول للبوابة عبر الرابط: https://ncar.gov.sa/

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19:42ت م

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