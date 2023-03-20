السعودية اليوم / الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للحدّ من مخاطر الكوارث



القاهرة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

تحيي جامعة الدول العربية اليوم العربي للحدّ من مخاطر الكوارث، الذي يصادف الـ21 مارس من كل عام في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث طبيعية خطيرة إضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة التي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن المنطقة العربية تعدّ من ضمن أكثر المناطق تضررًا بسبب هذه المتغيرات وآخرها الزلزال الكبير الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا وهو ما يمثل إحدى الأدلة الحية التي تعيشها المنطقة العربية والذي راح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح.

وأشار البيان إلى أن الهدف من إحياء هذا اليوم تحت شعار "وقاية، استعداد، استجابة عربية فاعلة وتعافٍ" تذكير المجتمع العربي بأن نسب الكوارث في زيادة كبيرة وأن تفاقم الكوارث نتيجة للتغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الاستثمار في التنمية المستدامة والوصول إلى النتائج المرجوة.

ونوه البيان باعتماد الإستراتيجية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث التي أقرتها القمة العربية في مدينة الظهران عام 2018 بالمملكة، وكذلك اعتماد آلية التنسيق العربية للحدّ من مخاطر الكوارث بصفتها ذراعًا فنية متخصصة بالحدّ من مخاطر الكوارث وإحدى الأدوات الرئيسة للحفاظ على حياة الإنسان وتقليل الخسائر والحد منها.

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17:54ت م

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