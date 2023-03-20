شكرا لقرائتكم لقطات لحفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقيم اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الرابعة من معهد التدريب الأمني النسائي، حيث رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

عروض عسكرية بارعة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جانبًا من حفل تخريج الدفعة الرابعة، حيث ظهرت الخريجات وهن يقدمن عروضًا عسكرية ومهام قتالية بكل مهارة وتميز.

كما وثق الفيديو، لحظات تقديم شهادات التخرج للخريجات من معهد التدريب الأمني النسائي.