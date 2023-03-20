السعودية اليوم / القصبي يلتقي رئيس الوزراء العراقي وعددًا من المسؤولين



بغداد 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

زار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، جمهورية العراق الشقيقة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومتابعة الموضوعات ذات العلاقة بمجلس التنسيق السعودي العراقي.

واجتمع معاليه أثناء الزيارة بدولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقلاً تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد لفخامته، متمنيًا للعراق الحبيب المزيد من التقدم والازدهار.

كما اجتمع بأصحاب المعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم (رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي للجانب العراقي)، ومعالي وزير التجارة العراقي أثير الغريري، ومعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وتعد الزيارة من مخرجات لقاء سمو ولي العهد –حفظه الله- بدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد بن شياع السوداني، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، يضم المجلس (من الجانب السعودي) خمسة عشر عضوًا، من أصحاب السمو والمعالي.

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18:56ت م

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