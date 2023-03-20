السعودية اليوم / انعقاد الجلسة الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الحوار الخاص بالتعاون العربي الأوروبي في بروكسل



القاهرة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

عُقدت اليوم الجلسة الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الحوار الخاص بالتعاون العربي الأوروبي في بروكسل، بمشاركة ممثلي مجموعات العمل الخاصة بالحوار الإستراتيجي بين الأمانة العامة للجامعة العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي.

وأوضحت الجامعة العربية في بيان اليوم أن المرحلة الثالثة من برنامج الحوار تتضمن مناقشة كيفية تأثير السياقات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة على العلاقات العربية الأوروبية، وتبادل الرؤى والأولويات بصدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الأنشطة المقترحة لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين لعام 2023، بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية وورش العمل وجلسات حوار لمناقشة الأولويات والتحديات الإقليمية وإيجاد الحلول المشتركة.

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18:47ت م

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