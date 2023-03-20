السعودية اليوم / فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة يُكمل استعداداته لشهر رمضان المبارك



جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أكمل فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال فريق عمل من المراقبين والفنيين للوقوف على الجوامع والمساجد، وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وزيادة مستوى الأداء في الخدمات الخاصة بأعمال الصيانة والنظافة وتأمين جميع متطلباتها.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الدكتور فيصل العنزي، أنه تم التأكيد على أئمة الجوامع والمساجد من خلال الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المتعمدة لكل صلاة، مشيراً إلى أنه تم تأمين 10000 مصحف كبير لتوزيعها على زوار الإدارة ومكاتب الإشراف الأربعة، ومركز الدعوة والإرشاد بجدة، والراغبين في الحصول على نسخة من المصحف الشريف للقراءة خلال شهر رمضان المبارك .

وبين الدكتور العنزي، أنه جرى التعاون مع الجمعيات في تنفيذ عدد من المبادرات، منها جمعية رعاية المساجد، وتشكيل فرق صيانة ونظافة تطوعية والقيام بخدمة 100 مسجد، وتمكين عدد 400 طالب من الحُفّاظ من إمامة المصلين في التراويح، والتعاون مع جمعية إبصار لتجهيز عيادات للكشف المبكر لأمراض العيون والمياه البيضاء والعيوب الانكسارية بجوار 10 مساجد من بعد صلاة التراويح حتى الثانية صباحاً .

// انتهى //

18:14ت م

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