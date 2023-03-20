

الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتسلّم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

ونقل معاليه تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

// انتهى //

18:06ت م

0196





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.