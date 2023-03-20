السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزيرة البيئة ومكافحة التصحر بالنيجر



نيامي 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، اليوم, معالي وزيرة البيئة ومكافحة التصحر بجمهورية النيجر غاراما ساراتو رابعو إينوسا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في مجال البيئة.

وأشادت معاليها بمبادرة المملكة: "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

17:56ت م

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نيامي 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، اليوم, معالي وزيرة البيئة ومكافحة التصحر بجمهورية النيجر غاراما ساراتو رابعو إينوسا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في مجال البيئة.وأشادت معاليها بمبادرة المملكة: "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحة أن هذه المبادرة الطموحة من شأنها أن تسهم في حماية البيئة في العالم أجمع.// انتهى //17:56ت م0194

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