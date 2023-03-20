السعودية اليوم/ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعه الـ22



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثاني والعشرين برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه، على قرارات وتوجيهات المجلس في اجتماعه الواحد والعشرين، كما اطلّع على خطة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، وتحديثات إطلاق نظام الوساطة العقارية والخدمات المطلقة، واستعرض تقرير الإستراتيجية ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وممثّلو كل من وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وممثلو القطاع الخاص.

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17:36ت م

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