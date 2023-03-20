السعودية اليوم / تعليم المدينة ينظم فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2023



المدينة المنورة ٢٨ شعبان /١٤٤٤هـ الموافق ٢٠ مارس /٢٠٢٣م

دُشنت اليوم، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة والإبداع بمبنى إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة التي تنظمها الشؤون التعليمية ممثلة بإدارتي الموهوبين والموهوبات.

وتهدف الفعاليات التي تستمر 5 أيام إلى دعم البيئات التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتفعيل دور الشراكات المجتمعية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتنمية احتياجات الموهوبين والمبدعين وتقديم الدعم والمساندة لهم، وتستهدف المجتمع المحلي والطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

يذكر أن الفعاليات تضم "منصة الموهوبين"، ومعرض "منجزات وتطلعات" إضافة لعدد من الورش والأمسيات التدريبية الافتراضية ، والندوات والمحاضرات والرحلات العلمية، والتجارب والممارسات الإبداعية واستثمار الإذاعة المدرسية، لتسليط الضوء على برامج ومشاريع الموهبة والإبداع، ويتم تنفيذها على مستوى إدارة التعليم و المدارس.

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17:31ت م

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