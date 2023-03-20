شكرا لقرائتكم مشهد مؤثر.. دورية أمنية تحمي أحد ذوي الإعاقة على كرسيه المتحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في مشهد إنساني مؤثر، وثق مقطع فيديو متداول، دورية أمنية تحمي شخصًا قعيدًا يسير عبر كرسي متحرك في أحد الشوارع.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، مدى إنسانية رجل الأمن الذي أخذ يلاحق ويسير وراء الشخص القعيد من أجل إيصاله لمنزله.

ودائمًا ما يبذل رجال وزارة الداخلية بكافة منسوبيها الجهود في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة، من أجل خدمة المواطنين وأمنهم.