شكرا لقرائتكم أمير القصيم يفتتح فعاليات يوم المهنة التقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الاثنين، فعاليات “يوم المهنة التقني” الذي تنظمه جامعة القصيم ويستمر لمدة يومين، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وبمشاركة 40 جهة، ببهو المقر الرئيس بالمدينة الجامعية.

منصة للتوظيف

وتجول أمير القصيم برفقة أصحاب المعالي ووكلاء الجامعة على عدد من الأركان المشاركة في فعاليات “يوم المهنة” عقب افتتاحه للملتقى، واطلع على ما تحتويه أجنحة الشركات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر هذه الفعالية منصة للتوظيف والتعريف بأنشطة هذه الشركات واستعراض الفرص الوظيفية بها، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول لسوق العمل.

التعريف بالشركات

وتسعى الجامعة والوزارة من خلال تنظيم يوم المهنة التقني والذي يأتي كأحد برامج مبادرة مهارات المستقبل المقدم من الوزارة، للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية، بمشاركة 40 جهة، و6 جلسات إرشادية، و8 ورش عمل، وذلك امتدادًا لحرص الجامعة والوزارة على تمكين الكوادر الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف من مختلف القطاعات، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الجامعة ومبادرة مهارات المستقبل التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي، حيث سيوفر يوم المهنة منصات توظيف بشكل مجاني لجميع المنشآت المشاركة في الفعالية.