شكرا لقرائتكم المرئي والمسموع تُعرّف صناع المحتوى بترخيص موثوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اجتمعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمجموعة من صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان، من خلال تنظيم ورشة عمل، هي الأولى ضمن سلسلة من الورش تنظمها الهيئة، حيث جاءت بعنوان “ترخيص موثوق، مستقبل إعلان الأفراد”.

تنويع مصادر الدخل

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لهدف “رؤية السعودية 2030” في تنويع مصادر الدخل، حيث تتوجه الهيئة لتنمية قطاع الإعلانات وتسعى لرفع فاعلية الناتج الاقتصادي في جميع قطاعات الإعلام بشكل عام، بما فيها إعلانات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.

رفع الشفافية

وكانت الهيئة قد اجتمعت مع صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان في ورشة مغلقة، وكان الهدف منها رفع مستوى الشفافية في الطرح ومشاركة الأفكار، والتعبير عن الآراء التي قد تساهم في تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة.

يُذكر أن الهيئة تسعى جاهدة لدعم المستفيدين في تقديم خدماتهم الإعلانية بطريقة نظامية تحفظ حقوقهم وحقوق متابعيهم.