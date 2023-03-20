شكرا لقرائتكم الشورى يوافق على تعديل مشروع نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

نظام الرياضة

وفي قرار أصدره المجلس خلال جلسة اليوم، وافق فيه على مشروع نظام الرياضة، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام المقترح.

ويتكون مشروع نظام الرياضة من (48) مادة، حيث يهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت، ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية.

كما يهدف مشروع نظام الرياضة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية، والحد من الممارسات غير المشروعة.

ومن ضمن أهداف مشروع نظام الرياضة الذي أقره المجلس تنمية روح المنافسة الشريفة، والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.

تأجير مشروعات عقارية

وفي قرار آخر خلال الجلسة وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن تعديلات مشروع النظام، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

بعد ذلك ناقش المجلس تقريرًا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت بشأنه عددًا من التوصيات تمهيدًا لطرحه للنقاش أمام المجلس.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير، حيث طلب رئيس اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مذكرة تعاون

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور متعب المطيري، بشأن مشروع الاتفاقية.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلته أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة، الدكتور خالد زبير بشأن مشروع المذكرة.