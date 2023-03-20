

عدن 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور هدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الجمهورية اليمنية.

وثمّن مستشار وزير الإدارة المحلية منسق لجنة الإغاثة جمال بلفقيه الدور التي تقوم به المملكة العربية

// انتهى //

16:48ت م

0173



عدن 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور هدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الجمهورية اليمنية.وثمّن مستشار وزير الإدارة المحلية منسق لجنة الإغاثة جمال بلفقيه الدور التي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة باليمن، مشيرًا إلى أن الهدية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة الصديقة.// انتهى //16:48ت م0173

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.