السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بتبوك تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان



تبوك 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه تبوك استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وشملت الاستعدادات تهيئة 289 جامعاً ومسجدًا في تبوك و38 جامعاً ومسجداً في محافظة تيماء، و 210جامعاً ومسجداً في محافظة أملج ، و21مسجداً وجامعاً في محافظة الوجه ، و 141 مسجداً وجامعاً في محافظة ضباء ، و 26 في محافظة حقل , 50 في محافظة البدع, حيث تم توفير كل ما تحتاجه المساجد والجوامع بجميع الخدمات.

// انتهى //

16:47ت م

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