اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3 أطنان من السلال الغذائية في قرية أبومي لوغبو بإدارة أتلانتيك بجمهورية بنين



بورتونوفو 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 أطنان من السلال الغذائية في قرية أبومي لوغبو بإدارة أتلانتيك في جمهورية بنين، استفاد منها 300 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام لعام 2030م.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول المحتاجة حول العالم.

// انتهى //

16:45ت م

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