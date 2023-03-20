السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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16:22ت م

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