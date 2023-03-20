السعودية اليوم / "الإعلام المرئي والمسموع" تقيم ورشة عمل بعنوان "ترخيص موثوق.. مستقبل إعلان الأفراد"



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

اجتمعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمس, بمجموعة من صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان من خلال تنظيمها لورشة عمل، هي الأولى ضمن سلسة من الورش تنظمها الهيئة، بعنوان "ترخيص موثوق، مستقبل إعلان الأفراد".

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لهدف "رؤية

وكانت الهيئة قد اجتمعت مع صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان في ورشة مغلقة، بهدف رفع مستوى الشفافية في الطرح ومشاركة الأفكار، والتعبير عن الآراء التي قد تسهم في تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة.

يُذكر أن الهيئة تسعى جاهدة لدعم المستفيدين في تقديم خدماتهم الإعلانية بطريقة نظامية تحفظ حقوقهم وحقوق متابعيهم.

// انتهى //

16:19ت م

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الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واساجتمعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أمس, بمجموعة من صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان من خلال تنظيمها لورشة عمل، هي الأولى ضمن سلسة من الورش تنظمها الهيئة، بعنوان "ترخيص موثوق، مستقبل إعلان الأفراد".وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لهدف "رؤية السعودية 2030" في تنويع مصادر الدخل، حيث تتوجه الهيئة لتنمية قطاع الإعلانات وتسعى لرفع فاعلية الناتج الاقتصادي في جميع قطاعات الإعلام بشكل عام، بما فيها إعلانات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.وكانت الهيئة قد اجتمعت مع صناع المحتوى ومديري شركات الدعاية والإعلان في ورشة مغلقة، بهدف رفع مستوى الشفافية في الطرح ومشاركة الأفكار، والتعبير عن الآراء التي قد تسهم في تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة.يُذكر أن الهيئة تسعى جاهدة لدعم المستفيدين في تقديم خدماتهم الإعلانية بطريقة نظامية تحفظ حقوقهم وحقوق متابعيهم.// انتهى //16:19ت م0158

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