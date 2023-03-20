السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية توقع مذكرة تعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية للاستفادة من الخدمات الجيومكانية



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

وقعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية مذكرة تعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي أن مذكرة التعاون تأتي للعمل على المشاريع والبرامج والفعاليات وتكامل الأدوار بين الطرفين وتنسيق الجهود، من خلال الأعمال البحثية المشتركة في مجالات علوم الأرض وتبادل الكفاءات، والبيانات الفنية والخرائط والوثائق ذات الصلة، مضيفًا أن المذكرة تهدف إلى تنظيم رحلات علمية ومؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة، وكذلك وضع الآليات والخطط والبرامج لتطوير المواقع الجيولوجية والاستفادة منها كمعالم سياحية وبحثية.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن هذه المذكرة ستسهم في تضافر الجهود وتحسين جودة المخرجات وتبادل المعلومات الجيوتقنية والجيوهندسية، وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع البيئي والجيوتقني والجيوهندسي من خلال المشاريع والبرامج المختصة، معبرًا عن اعتزازه بالشراكات البناءة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

يذكر أن هذه المذكرة ضمن الشراكات النوعية التي تعمل عليها هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز الجهود التنموية للقطاع البيئي، والمحافظة على الاستدامة البيئية وتسهيل الوصول للمعلومات والبيانات المساحية والخرائط ذات العلاقة.

// انتهى //

15:55ت م

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الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسوقعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية مذكرة تعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، وذلك بهدف تحقيق تكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي أن مذكرة التعاون تأتي للعمل على المشاريع والبرامج والفعاليات وتكامل الأدوار بين الطرفين وتنسيق الجهود، من خلال الأعمال البحثية المشتركة في مجالات علوم الأرض وتبادل الكفاءات، والبيانات الفنية والخرائط والوثائق ذات الصلة، مضيفًا أن المذكرة تهدف إلى تنظيم رحلات علمية ومؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة، وكذلك وضع الآليات والخطط والبرامج لتطوير المواقع الجيولوجية والاستفادة منها كمعالم سياحية وبحثية.من جهته بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن هذه المذكرة ستسهم في تضافر الجهود وتحسين جودة المخرجات وتبادل المعلومات الجيوتقنية والجيوهندسية، وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع البيئي والجيوتقني والجيوهندسي من خلال المشاريع والبرامج المختصة، معبرًا عن اعتزازه بالشراكات البناءة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.يذكر أن هذه المذكرة ضمن الشراكات النوعية التي تعمل عليها هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز الجهود التنموية للقطاع البيئي، والمحافظة على الاستدامة البيئية وتسهيل الوصول للمعلومات والبيانات المساحية والخرائط ذات العلاقة.// انتهى //15:55ت م0150

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