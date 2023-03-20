السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود في عدد من التخصصات



نجران 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، رجالًا ونساءً، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال بالكلية التطبيقية بشرورة.

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية، إضافة إلى اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%، واجتياز المقابلة الشخصية مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن ترفع عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره

// انتهى //

15:49ت م

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نجران 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، رجالًا ونساءً، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال بالكلية التطبيقية بشرورة.واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية، إضافة إلى اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%، واجتياز المقابلة الشخصية مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن ترفع عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره [email protected] ، مبينة أن التسجيل سيستمر لمدة أربعة أيام، وستُستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه، كما لا تقبل المستندات مناولة.// انتهى //15:49ت م0145

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