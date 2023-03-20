السعودية اليوم / اتحاد وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" ينظم ورشة عمل عن "التداول الإعلامي لمصطلحات القضية الفلسطينية"



جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" يوم غد الثلاثاء ورشة عمل افتراضية بعنوان "التداول الإعلامي لمصطلحات القضية الفلسطينية"، بمشاركة واسعة من خبراء إعلاميين، وممثلي وكالات الأنباء والمنظمات الدولية.

وتستعرض الورشة حلقتي نقاش، تبحث الأولى الارتباط بين المصطلحات المستخدمة في التغطية الإعلامية للأحداث في فلسطين والقرارات الدولية الصادرة بشأن قضية فلسطين، ومدى التزام هذه المصطلحات بمقتضيات الشرعية الدولية، والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، فيما تستعرض حلقة النقاش الثانية القضايا المتعلقة بالمصطلحات المستخدمة في وسائل الإعلام الدولية عند تغطيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للاتحاد، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الإعلام التي دعت إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل التصدي للتضليل الإعلامي وترويج المعلومات الخاطئة حول الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والعدوان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين.

وأوضح المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبدربه اليامي أنَّ الورشة تهدف إلى تعزيز وعي الممارسين الإعلاميين في دول منظمة التعاون الإسلامي بالمصطلحات الإعلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مع تركيز خاص على المصطلحات الصحيحة والمستندة على الشرعية الدولية وقراراتها؛ مفيداً أنَّ الورشة تأتي أيضاً في إطار وضع الخطوط العريضة لدليل إعلامي شامل عن المصطلحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعياً منسوبي وسائل الإعلام في الدول الإسلامية إلى حضور أعمال الورشة التي ستبث على منصة زووم على الرابط الآتي: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zdxRTxBlQsiZYtddNDKudA

//إنتهى//

15:40ت م

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