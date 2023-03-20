تاريخ أول مرصد فلكي في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - تستعد المراصد الفلكية في المملكة وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، مساء غد الثلاثاء.

أول مرصد فلكي

وذكرت قناة “العربية”، أن أول مرصد فلكي في المملكة قد أسس في ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة عام 1948، وذلك على جبل أبي قبيس في عهد الملك عبدالعزيز، وقام الملك سعود بإهداء تجهيزاته.

وأوضح تقرير “العربية”، أن إنشاء المرصد جاء بناء على فكرة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة. وقد انتقل المرصد قبل عدة سنوات إلى برج الساعة في مكة المكرمة.

وأشارت بعض المصادر التاريخية إلى أنه قبل انتشار وسائل الإعلام كان قاضي مكة أو نائبه وبعض الشهود يصعدون إلى هذا المكان فوق جبل أبي قبيس لتحري رؤية الهلال، فإذا ثبت لديهم، صعد أحدهم إلى المكان، وبيده قطعة قماش يشير بها، فيراه الموجودون في قلاع مكة، ويطلقون المدافع إعلامًا بدخول الشهر الكريم أو خروجه.

مراصد عديدة

إلى جانب ذلك، تمتلئ المملكة بالعديد من المراصد الفلكية، ومن أبرز تلك المراصد، سدير وتمير ومكة، والذي يُعد من أقدمها، بالإضافة إلى مراصد أخرى يتم فيها رصد هلال رمضان، بينها مراصد الرياض والمدينة المنورة والقصيم والظهران وشقراء وحائل وتبوك.

وعلى صعيد متصل، أطلقت وزارة العدل نظامًا إلكترونيًا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة، وذلك لأتمتة وحوكمة عمليات الترائي.

ووفرت الوزارة من خلال النظام خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي، وتهدف الخدمة إلى توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.

وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.