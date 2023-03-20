شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات مفاوضات النصر مع نجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يقترب من التعاقد مع لوكا مودريتش

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، تواصل العمل خلال الفترة الأخيرة، من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وتحدث الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، على أن النصر يواصل العمل لإنهاء صفقة لوكا مودريتش، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع جديد في الرياض مع اللاعب، في نهاية شهر مارس الجاري.

وأكد جاليتي، على أنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع، قيام إدارة النصر بشرح كافة تفاصيل العرض المقدم من أجل حسم صفقة مودريتش من ريال مدريد.

وكان قد دخل لوكا مودريتش الفترة الحرة في عقده مع ريال مدريد، فيم ذكرت تقارير عالمية سابقة، بأن اللاعب يتجه نحو تمديد عقده مع العملاق الإسباني لموسم آخر جديد.