شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من الهلال بعد التراجع عن ضم ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول انسحاب إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، من مفاوضات التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال يتراجع عن التعاقد مع ميسي

وكشف الإعلامي سعود الصرامي، على أن مجلس إدارة نادي الهلال لا يرغب في ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية: "أعجبتني فكرة إدارة نادي الهلال بعدم ضم ميسي والتعاقد مع 6 لاعبين أجانب بدلا منه".

وأكد: "عندما تتعاقد مع ميسي سوف تفوز بزخم إعلامي وحضور جماهيري كبير، وزيادة في الرعاة والإعلانات، لكن في النهاية لا تضع البيضة في سلة واحدة".

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق الأول من أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.