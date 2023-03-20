السعودية اليوم / عقد الاجتماع الأول لفريق العمل المختص بعمل كراس موحد للمفاهيم والإجراءات لمراكز عمليات القوات البرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون



الرياض 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

عقد فريق العمل المختص بعمل كراس موحد للمفاهيم والإجراءات لمراكز عمليات القوات البرية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الأول اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة ممثل عن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك، ومناقشة مجموعة من الأفكار التي من شأنها المساهمة في تحقيق مزيد من التقدم والتطور في مراكز عمليات القوات البرية المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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13:48ت م

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