

تبوك 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يوم غد, الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان المبارك وسيتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من جميع الجهات الخدمية المعنية ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

// انتهى //

13:42ت م

0104





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سموأمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.