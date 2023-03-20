السعودية اليوم / المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ شبكات الصرف الصحي في 5 أحياء بالمنطقة الوسطى الجنوبية بجدة



جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الوسطى الجنوبية بمحافظة جدة، بتكلفة مالية تجاوزت (53) مليون ريال، وذلك لتعزيز منظومة الخدمات البيئية المقدمة، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أن المشروع يهدف لإيصال خدمة الصرف الصحي إلى أحياء (الجوهرة، والروابي، والفاروق، والشفا، وحي الأمير عبدالمجيد) بمحافظة جدة، حيث تضمن المشروع تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 7,061 مترًا طوليًا، إضافة إلى تنفيذ 2,043 توصيلة منزلية، لخدمة أكثر من 39.000 مستفيد جديد من سكان تلك الأحياء.

وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر في تنفيذ مشروعات الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات رؤية

// انتهى //

13:42ت م

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جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الوسطى الجنوبية بمحافظة جدة، بتكلفة مالية تجاوزت (53) مليون ريال، وذلك لتعزيز منظومة الخدمات البيئية المقدمة، وتحسين جودة الحياة.وأوضحت أن المشروع يهدف لإيصال خدمة الصرف الصحي إلى أحياء (الجوهرة، والروابي، والفاروق، والشفا، وحي الأمير عبدالمجيد) بمحافظة جدة، حيث تضمن المشروع تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 7,061 مترًا طوليًا، إضافة إلى تنفيذ 2,043 توصيلة منزلية، لخدمة أكثر من 39.000 مستفيد جديد من سكان تلك الأحياء.وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر في تنفيذ مشروعات الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030.// انتهى //13:42ت م0103

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