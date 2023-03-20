

سكاكا 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

دشن رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع اليوم، حزمة من الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة الجامعة للتحول الرقمي، وتعزيز تجربة المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية نوعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الأنظمة والمنصات تمثل قفزةً نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لجميع مستفيدي الجامعة، وامتدادًا للدعم السخي من القيادة – أيدها الله – لكافة القطاعات، مشيرًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص الجامعة على تحقيق مستهدفات المملكة في التحول الرقمي والأمن السيبراني، مقدمًا شكره لوكالة الجامعة والإدارة العامة لتقنية المعلومات ومنسوبيها على ماتحققه من جهود بهدف تسهيل الوصول وتعزيز تجربة المستفيدين.

وبين وكيل الجامعة الدكتور محمد بن مفرج الحويطي من جانبه، أن التدشين شمل العديد من الخدمات الإدارية والفنية والتعليمية، بإجمالي 17 نظاماً ومنصة، و 300 خدمة إلكترونية متنوعة، في إطار سعي الإدارة لتحقيق الريادة الرقمية لمنسوبيها وللمجتمع المحلي.

يذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات حصلت في وقت سابق على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة 9001 وشهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات، كما حققت قفزات نوعية في معايير وضوابط التحول الرقمي الحكومي والأمن السيبراني.

// انتهى //

13:20ت م

0092





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الجوف تطلق حزمة من الأنظمة والمنصات والخدمات الرقمية لمستفيديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.