السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف 2023 .



عرعر 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ملتقى "الشمال التقني الأول للتوظيف 2023" الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وبمشاركةِ عددٍ من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، وذلك بمقر كلية التقنية للبنين بعرعر ،

وفور وصول سموه تجول في أجنحةِ الشركاتِ والجهاتِ المشاركةِ في الملتقى ، بعد ذلك عُزِفَ السلامُ الملكي، ثم بدأ الحفلُ الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن التدريب التقني والمهني وما وصل له من تطور يتوافق مع رؤية المملكة 2030,

إثر ذلك أوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس حسن السليم في كلمته أن الملتقى الذي يستمر على مدى يومين يسعى لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان "مبادرة وظيفة لكل خريج"، وذلك بتوفيرِ فرصٍ وظيفيةٍ بالتعاونِ مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

وبين أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة الحدود الشمالية، مضيفاً أن الملتقى يتضمن تنظيم العديد المشاركات المتنوعة لجهات التوظيف بغرض التعريف بتلك الجهات والفرص الوظيفية المتوفرة، بالإضافة إلى إقامة ورشِ عملٍ تدريبية, داعياً الخريجين والخريجات للتقديم عبر المنصة الإلكترونية للملتقى .

عقب ذلك دشّن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية .

بعدها شهد سموه توقيع العقود بين خريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة والمعهد الأهلي للتدريب العالي .

ثم كرم سمو أمير الحدود الشمالية الجهات المشاركة ، وفي نهاية الحفل تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:13ت م

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