السعودية اليوم / جامعة جدة تطلق مسابقتها للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم بجدة



جدة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، بمقر الجامعة اليوم، مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة في نسختها الرابعة عشر للعام الجاري .

وتتضمن المسابقة عِدة مسارات تتمثل في طلاب وطالبات التعليم العام، والجامعي، وطلاب وطالبات للتعليم ذوي الإعاقة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم ، ومسابقة في تحدي التقنية لخدمة القرآن وعلومه، يصاحبها معرض "آية وصورة والرسم القرآني"، الذي يسهم في تنمية الاعتزاز بالقرآن الكريم وإذكاء روح التنافس بين حفظة القرآن الكريم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف المبدعين والاطلاع على ابتكاراتهم في خدمة القرآن الكريم واكتشاف مواهب الخط العربي ورسم المصحف والفنون التصويرية، كذلك تطوير وتحسين خدمات القرآن وعلومه تقنياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

ودعت الجامعة جميع أفراد المجتمع لحضور فعاليات الأسبوع القرآني تحت عنوان "القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين" ، وذلك خلال الفترة من 28 شعبان إلى 30 شعبان 1444هـ ، بالقاعة الكبرى بمركز جامعة جدة للمؤتمرات، والتي تتنوع بين تجربة حياكة كسوة الكعبة، والملتقى العلمي والجلسات الحوارية، والمحاضرات، والهدايات القرآنية يحاضر بها نخبة من العلماء المختصين في التفسير وعلوم القرآن والقراءات والشريعة، في حين تقدم الجامعة شهادات معتمدة .

// انتهى //

12:31ت م

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