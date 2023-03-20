السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تجهز 16 بلدية فرعية موزعة بمكة المكرمة



مكة المكرمة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

جهزت أمانة العاصمة المقدسة 16 بلدية موزعة بمكة المكرمة لصحة البيئة وتم تزويدها بالقوى البشرية والآليات لأداء مهامها خلال شهر رمضان المبارك للقيام بالجولات الرقابية على الأسواق التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمستودعات والثلاجات ومراكز التسوق الكبيرة ومغاسل الملابس ومحال الحلاقة والمزارع والتأكد من استيفاء كافة الشروط الصحية .

كما تقوم البلديات بأخذ العينات وفحصها في مختبرات الأمانة وتكثيف الجولات الرقابية للمحال التي لها علاقة بالصحة العامة وزيادة عدد الكشفيات اليومية واستقبال ومعالجة البلاغات والشكاوي المتعلقة بهذه المحال وتم تخصيص أكثر من (1000) كادر بين مراقبين صحيين وفنيين وتشكيل عدد من الفرق واللجان الميدانية ، حيث يتم العمل في نطاق بلديات المنطقة المركزية على مدار أربع وعشرين ساعة من خلال توزيع العمل على أربع ورديات لأقسام (مراقية الأسواق التجارية والباعة الجائلين ومراقبة المواد الغذائية والإصحاح البيئي ومراقبة البناء ) مع المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية (الباعة الجائلين المفترشين المتسولين ) وتم دعم البلديتين الواقعتين في المنطقة المركزية بعدد (400) مراقب مؤقت مع بداية دخول موسم العمرة وحتى الخامس عشر من شهر شوال وذلك لتوفير العدد الكافي للمشاركة في اللجنة الميدانية .

// انتهى //

12:31ت م

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