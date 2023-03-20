السعودية اليوم / استئصال ورم يزن 20 كجم من مريضة في الباحة



الباحة 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

تمكن قسم النساء والولادة في مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة من استئصال ورم لمريضة في عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح .

وكان الفريق الطبي قد استقبل مريضة محولة من مستشفى المخواة العام تعاني من ضخامة كبيرة في البطن ضاغطة على الصدر والأحشاء نجم عنها صعوبة في التنفس والحركة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين إصابتها بورم حجمه 40 سم متصل بالمبيض خالٍ من الانتشارات السرطانية، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياتها، حيث تم إجراء عملية استؤصل فيها الورم بالكامل وكان يزن 20 كجم، كما تم استئصال الغدد اللمفاوية، والزائدة الدودية منعاً لحدوث انتشارات مستقبلًا، ثم نقلت المريضة لقسم التنويم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة أجرى 163 عملية خلال الأسبوع الجاري .

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12:24ت م

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