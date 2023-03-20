السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفيرة الدنمارك لدى المملكة



الدمام 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بليزنر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية، وأعربت السفيرة عن شكرها الجزيل لسمو أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال.

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12:17ت م

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