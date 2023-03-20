السعودية اليوم / شركة نفط الكويت: إعلان حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد



الكويت 28 شعبان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم، حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي غرب البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

وأشار العامر إلى أن فرق الإنقاذ المعنية في شركة نفط الكويت متواجدة في الموقع، وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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12:11ت م

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